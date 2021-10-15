التقديم والمقابلة فورية .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعين:

1- مندوب مبيعات خارجى

2- اخصائى تخليص جمركى

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتامينات

4-فنى سيارات كهربائية

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مكان العمل: ابو رواش - الجيزة

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1- مندوب مبيعات خارجى

تسويق وبيع منتجات الشركة من البطاريات الصناعية عن طريق الزيارات المختلفه للشركات

شروط عامة :

- مؤهل عالي او فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 30 سنة

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مميزات العمل :

- المرتب اساسى + بدل انتقال وKPI

- 8 ساعات عمل

- عمولات بيعية

-تامينات اجتماعية

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2- اخصائى تخليص جمركى

تخليص المنتجات فى الجمارك

شروط عامة :

- مؤهل عالي او فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب : تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتامينات

التعامل مع الجهات الحكومية وعمل تخليص جميع المعاملات الخاصة بالشركة

شروط عامة :

- مؤهل عالي او فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب : تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

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4-فنى سيارات كهربائية

التعامل مع العملاء في عمليات الصيانة الكهربائيه

شروط عامة :

- لا يشترط موهل معين

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

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مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

او التسجيل مباشرا علي منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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2 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

عن اليوم التوظيفي يوم الاثنين القادم 18 اكتوبر بشركة راية كول سنتر على الوظيفة التالية:

- خدمة عملاء كول سنتر (داخل احدي البنكوك الحكومية)

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مكان العمل مقر البنك في مدينة نصر او وسط البلد داخل مبني البنك نفسه

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور فقط

- جيد الى جيد جدا باللغة الانجليزية

حد اقصى 33 سنة

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المرتب: يصل الى 2800 شامل +الاداء + البونص

يومين اجازة اسبوعية

امكانية للتنقل لقسم اخر بعد سنة

تأمينات طبية واجتماعية

خصومات على فروع راية للأجهزة الكهربائية والالكترونية

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للتقدم يجب ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

حتى تستطيع الدخول والذهاب مباشرا على العنوان التالي دون انتظار مكالمة:

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العنوان:

شارع اللاسلكي القرية التكنولوجية - مبنى راية القديم الدور G- المعادي

يوم الاثنين القادم 18 اكتوبر من الساعة 11ص الى 4 عصرا

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الدخول بالبطاقة الشخصية والاسم المسجل في الاستمارةبالاعلان

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الالتزام بأرتداء الكمامةاثناء التواجد بالمكان

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للاستفسار : 01067720084

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3 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة امريكانا (مطاعم كنتاكي - مطاعم ومبي)

على الوظائف التالية:

عضو_فريق

مهام الوظيفه (العمل علي جميع محطات التشغيل داخل المطعم)

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مكان العمل: التجمع بالقاهره

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الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن اعداديه ومتوسط وعالي و#طلبة

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم من 2300 الي 2800 اساسى علي حسب المقابله

( للطلبه المرتب من 1650 الي 2000 علي حسب المقابله )

+ من 300 الى 500 بدل

- مواصلات من السكن للمطعم و من المطعم علي السكن + وجبه + حافز شهري + سكن واقامه علي حساب الشركه

- العمل 9 ساعات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

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العنوان: مطعم كنتاكي محافظه كفر الشيخ بجوار حديقه صنعاء

الميعاد: الاربعاء 20 اكتوبر من الساعة 12 الي 3م

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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للتواصل واتساب : 01000018172- 01289410513

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4 -تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

Union Training House is looking for

1- Customer Service Agents ( Maadi)

2- Telesales (Dokki)

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Requirements:

- Graduates Only

- Females only

- Good in English

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Benefits:

- Salary

Basic Salary 3500 + Commissions (Telesales)

Salary 4000 (Customer Service)

- Two days off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

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To apply please fill in this link and we will call you: click here

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Or visit our website in this link : click here

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5 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعين:

1- محاسب موردين

2- مشرف خدمه عملاء

3-مهندس كهرباء

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مكان العمل: ابو رواش - الجيزة

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1- محاسب موردين

مسئول عن ملف حسابات المورديين

شروط عامة :

- بكالوريوس تجارة او مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب : تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

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2- مشرف خدمه عملاء

التعامل مع العملاء وفريق العمل

شروط عامة :

- مؤهل عالي

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب : تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

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3-مهندس كهرباء

التعامل مع العملاء خاصة اجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائى UPS

شروط عامة :

- بكالوريوس هندسة كهرباء او مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

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مميزات العمل :

- المرتب : تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: : اضغط هنا

او التسجيل مباشرا علي منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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6 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- دعم فني (مدينه نصر- قنا- الاسكندرية)

تلقي الشكاوي و الاستفسارات الفنية و العمل علي حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الادوات المناسبة

2- خدمة عملاء (الدقي-المعادي)

الرد علي استفسارات العملاء و الشكاوي غير الفنية و مدهم بمعلومات تحديثات الخدمات و العروض

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور فقط

- خبرة أو معرفة فقط بالCCNA أو ال +N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء:من 2700

الدعم الفني: 3500

- يومين اجازة اسبوعيامتغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر: اضغط هنا

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7 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

El Bardisi Group retail field is looking for:

1- IT Help-desk (1-3 years’ experience )

Experience with installing and configuring computer hardware, software, system,

-Networks, printers, scanners

-Mange security options and software in computers and networks

- troubleshoot system failures and provide solution

2- Senior IT Specialist (5 years’ experience)

Provide technical support for local and remote users in many locations.

-Perform installation, configuration, and troubleshooting of Hardware, Software, and LAN / WAN infrastructure.

-Troubleshoot the network and system services (ERP, Printing, Email service, VPN, and Internet access).

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Location: Hadayek Elahram

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Requirements:

- High educations

- Gender: males only

- Very good in English

- Maximum age 32

---------

Benefits:

- Salary

4000 for IT Help-desk

7000 for Senior IT Specialist

- Social insurance

- 8 work hours

- One day off rotational

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For applying please send your cv to:

cv@tawarwghayar.com

mention the job title in the subject

(it help desk )

or

(Senior IT Specialist )

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي : اضغط هنا

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8 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة البرديسي للاستوكات و الملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- محاسب تكاليف (3 سنوات خبرة)

-تحديد تكلفة خطوط الانتاج بناءا على الموديلات المنتجة

-تحديد احتياجات الوحده من الخامات وادوات التشغيل

-قياس تكلفة العمالة وفقا لحجم الانتاج ومراحلة

-تقدير وتخطيط تكلفة الوحده

-تقديم تقارير بحركة سير المواد والخامات والاقمشة داخل المصنع وخريطة التدفق"

2- مراقب مخزون (1-3 سنوات خبرة)

عمل الجرد الدوري على الافرع-

مراقبة حركة المخزون

3- امين خزنة (1-3 سنوات خبرة)

استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة.

الإشراف على إدارة النقدية اليومية.

إدارة الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات.

إعداد تقارير المصروفات على أساس منتظم

4- مراقب كاميرات (خبرة في نفس المجال)

التأكد من فتح و غلق الفروع في المواعيد المحددة الرسمية لبدء و انتهاء العمل

مراقبة الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات الشركة داخل الفروع المختلفة-.

رصد أية تجاوزات داخل الفروع المختلفة للشركة و الابلاغ عنها للمدير المباشر

5- امن (خبرة سابقة في المجال)

مسئول عن عملية الامن داخل الفرع ومتابعة سير العمل بانتظام

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مكان العمل: البوابة الثانيه الجديده - حدائق الاهرام

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الشروط:

- مؤهل عالي للوظيفه الاولي والثانية

- موهل متوسط للوظيفه الثالثة والرابعه

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمراقب المخزون- المرتب 3500 لامين الصندوق

- المرتب 3000 لمراقب الكاميرات- المرتب 2500-3000 لفرد الامن

-المرتب 6000-7000 لوظيفه المحاسب

- ارباح نصف سنويه

- 9 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعية

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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او التسجيل مباشرا علي منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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9 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب(الادارة العامة للمشروعات)بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 17اكتوبر لمجموعة ماركت #سبينس في الوظائف الاتية:

1- منسق أرفف (اعدادي حد ادنى)

2- بائعين بقسم المخبوزات (يجيد القراءةوالكتابة)

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة)

4- مساعد جزار

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة

6- منسق ارفف بالمخزن

7- فرد أمن

8- مشرف أمن

9- شيف جبن

10- كاشير

11- موظف استلامات

12- مشرف استلامات

13- منسق اسعار

14-مراقب كاميرات

15-مشرف دليفري

16-ترولي بوي

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مكان العمل: التجمع

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وبدون يجيد الكتابةوالقراءة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

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يرجى ملأ الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعادالتاليين: اضغط هنا

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المكان: سبينس أرينا مول خلف البنك الأهلى بمنطقة البنوك بشارع التسعين - التجمع

الميعاد: يوم الاحد 17 اكتوبر من الساعة10 ص الى 4 عصرا.

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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للتواصل على الواتس أب على رقم :01022416060 / 01064481113

الأتصال على نفس الرقم 01064481113/ 01022416060

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