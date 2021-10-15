محمد الكحلاوي: ورثت التواضع من والدي

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قال الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الأثار في جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب، إنه لم يكن أستاذا جامعيا روتينيا، لكن حرص على نقل عشقه للآثار، للعوام، مردفًا: «أحببت أن أكون خادما مجتمعيا للتراث وساعدني في عملي التلفزيون المصري، فقد عملت مع مجموعة من الإعلاميين المصريين مثل جمال الغيطاني وجمال الشاعر وسكينة فؤاد».

وأضاف «الكحلاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أنه كان يذهب إلى صالون الغيطاني ويتحدث عن جمال محافظة القاهرة وعبق التاريخ فيها، وبذل كل مجهوده خلال عمله في التلفزيون المصري لتثقيف المجتمع أثريًا.

وحول والده وهو منشد ديني قال أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الأثار، إنه كان منفتحا على الناس، بينما كان يحافظ على مساحة كبيرة من الخصوصية في تعامله مع أفراد الأسرة: «والدي في البيت كان سي السيد وكل حاجته كانت مخصوصة، لكن لما بيروح بره كان بياكل مع الناس، ودي ازدواجية عجيبة لأنه كان منفتح مع الناس ويحافظ على خصوصيته مع الناس».

ولفت، إلى أنه زار معه عددا كبيرا من المزارات الأثرية الإسلامية، وتعلم منه التواضع الجم رغم شهرته الواسعة، لافتًا إلى أنه كان يخالط كبار رجال الدولة والبسطاء في جلسته التي كان يغلب عليها الطابع الديني مثل الذكر والحديث: «كان له قعدة قدام مسجد سيدنا الحسين وكان بيجي له صلاح الشاهد وأكبر الشخصيات والناس البسطاء، وتعلمت منه النضج المبكر وأن أعيش أكبر من سني».