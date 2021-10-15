«هنيدى شو» على شاشة المحور الجمعة المقبلة

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تبدأ قناة المحور الجمعة المقبلة إذاعة أولى حلقات برنامج الفنان محمد هنيدى «هنيدى شو» في تمام الساعة العاشرة مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسيقدم هنيدى العديد من المفاجأت خلال الحلقة الأولى حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدى، ويعد «هنيدى شو» أولى تجارب الفنان محمد هنيدى في عالم برامج التوك شو.

يذكر أن برنامج هنيدى يأتى في إطار خطة قناة المحور ولتطوير محتوها الذي شهد تغييرا كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية في أبريل الماضى بتغير المحتوى الإعلامى داخل القناة، محققة نجاحاً ملحوظ في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى.