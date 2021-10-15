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سفارات دول «إيبيروأمريكا» تقيم معرض صور بمكتبة الإسكندرية

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سفارات دول «إيبيروأمريكا» تقيم معرض صور بمكتبة الإسكندرية سفارات دول «إيبيروأمريكا» تقيم معرض صور بمكتبة الإسكندرية

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تفتتح سفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان «مدن إيبيروأمريكا» بمكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

وتشارك سفارات كل من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي، في المعرض بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية لثلاث مدن ومناظر طبيعية من كل بلد.

وسوف يستمر المعرض بمكتبة الإسكندرية حتى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر.

يذكر أن المدن التي شيدتها كل من إسبانيا والبرتغال في العالم الجديد كانت دائماً تتخذ من ميدانها مكانا محوريا تتواجد به القوى الرئيسية لتلك الفترة.

وطغت المباني الجديدة التي أنشأها الأوروبيون مثل الكنائس والمباني الحكومية والمحاكم في بعض الأحيان على مبان أخرى قديمة لسكان البلاد الأصليين، كتلك التي تنتمي لحضارات الإنكا والمايا. وتعد جميع تلك المباني دلالة على التنوع الثقافي والعرقي الكبير الذي يميز تلك البلاد.

تأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة «أسبوع إيبيروأمريكا بالإسكندرية» والذي سيعقد خلال الفترة من الـ19 حتى الـ28 من أكتوبر الجارى.

ومن بين الأنشطة المقرر تنظيمها بجانب المعرض، لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الأعمال وكذلك أنشطة جامعية وأسبوع سينما إيبيروأمريكا والمسابقة الرقمية «أبطال إيبيروأمريكا» التي يشارك في تنظيمها دوري كرة القدم الإسباني (لا ليجا).

وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندري بالواقع الثقافي لمختلف دول إيبيروأمريكا.

المصرى اليوم

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