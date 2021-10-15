وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام

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أقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الأردن الدولي للفيلم، بالمركز الثقافي الملكي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الجديدة هيفاء النجار، في أول ظهور بروتوكولي لها بعد توليها المنصب، وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة، ومدير المهرجان الفنان عبدالكريم الجراح مدير مديرية المسرح، وعرض خلال الافتتاح فيلم تسجيلي عن الدورة التاسعة للمهرجان، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة دلال فياض، كما عرض خلال حفل الختام فيلم «cuckoo» الهولندي، وحملت جائزة المهرجان اسم «بترا».

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنان مجدي كامل والمخرج والمنتج إبراهيم حمودة والفنان طارق الحداد، عن الفائزين في المهرجان من بين ٩ أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية.

وأعلنت لجنة التحكيم الجوائز والفائزين على النحو التالي:

جائزة أفضل فيلم للفيلم الهولندي «cuckoo».

وجائزة أفضل مخرج للمخرج جورجن سكولتنس عن الفيلم الهولندي «cuckoo».

وجائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان فرانك لاميرس بطل فيلم «cuckoo» الهولندي، والفنان دينيس لافاس بطل فيلم «figurant» التشيكي.

وجائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة سانديا تاج الدين عن فيلم «الآلة» المغربي، والفنانة الأردنية راكين سعد عن فيلم «كاروكا».

وجائزة أفضل سيناريو للمخرج والسيناريست جورجن سكولتنس عن سيناريو فيلم «cuckoo» وجائزة أفضل مونتاج مناصفة بين جاكوب فانساه عن فيلم «figurant» التشيكي، ومارتين بيدال عن فيلم «cuckoo» الهولندي.

وجائزة أفضل تصوير وإضاءة لمدير التصوير سايموند دوفورسي عن الفيلم التشيكي «figurant».

وجائزة أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها الثنائي بيتر، وهودي ماكي عن فيلم «cuckoo».

فيما أوصت لجنة التحكيم بمنح الفيلم البحريني «عروس البحر» شهادة تقدير خاصة من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم قضية مهمة تنتصر لحقوق المرأة في مقاضاة المغتصب ورفض الزواج من المغتصب للتصالح، كما اوصت اللجنة بإضافة عدد من المسابقات خلال الدورات المقبلة من المهرجان.