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10 انتصارات للزمالك تُزين تاريخ مواجهاته أمام الأندية الكينية

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10 انتصارات للزمالك تُزين تاريخ مواجهاته أمام الأندية الكينية 10 انتصارات للزمالك تُزين تاريخ مواجهاته أمام الأندية الكينية

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يستهل فريق الكرة الأول بنادي مشواره بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا غدًا السبت بمواجهة نظيره توسكر الكيني، بدور الـ 32 للمسابقة

وتخطى توسكر عقبة أرتا سولار الجيبوتي في الدوري التمهيدي ليضرب موعدًا مع الفارس الأبيض.

وخاض الزمالك 13 مباراة سابقة أمام الأندية الكينية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 10 انتصارات مقابل انتصارين فقط لمنافسيه، في حين هيمن التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

ولعب الزمالك أمام جورماهيا 7 مباريات، ومباراتين أمام كل من سوجار وأولينزي ستارز وتوسكر.

واستطاع الفارس الأبيض هز شباك الأندية الكينية خلال 30 مناسبة، بينما اهتزت شباكه في 9 مرات فقط.

ويعتبر الفوز الأكبر للزمالك على الأندية الكينية قد تحقق بنتيجة 4 أهداف دون رد، وذلك في 3 مرات منهم مرتين على حساب جورماهيا وأخرى في مواجهة أولينزي ستارز.

وكان طارق يحيى هو أول من سجل للزمالك في شباك الأندية الكينية وذلك بزيارة مرمى جورماهيا في دوري الأبطال عام 1984.

المصرى اليوم

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