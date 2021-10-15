بتكلفة أربعة ملايين ريال.. شركة أجنحة الطيران تشتري طائرات تدريب لفرع جنوب إفريقيا

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لمواكبة تزايُد أعداد الطلبة الملتحقين بالأكاديمية

وقَّعت شركة أجنحة الطيران للتدريب اليوم في مدينة جورج الجنوب إفريقية على عقد شراء عشر طائرات تدريب مع شركة جابرو للطائرات، بقيمة تصل إلى أربعة ملايين ريال، يتضمن تزويد فرع الأكاديمية في جنوب إفريقيا بعدد 10 طائرات من نوع J430 مع ميزة إضافة 6 طائرات أخرى. وسيتم تسليم أول طائرتين في شهر فبراير من سنة 2022، وسيتم اكتمال تسليم باقي الطائرات في الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الكابتن خالد فقيهي، أن "شراء الطائرات الجديدة جاء لرفع أسطول الأكاديمية لمواكبة تزايُد أعداد الطلبة الملتحقين بالأكاديمية من المملكة العربية السعودية ودول الخليج لدراسة الطيران في جنوب إفريقيا"، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 40 طالب طيران منتسبًا للأكاديمية حاليًا في جنوب إفريقيا، تم إلحاقهم ببرنامج تأسيسي لدراسة اللغة الإنجليزية، ومن ثم دراسة الطيران الأرضي والطيران العملي.

الجدير بالذكر أن شركة أجنحة الطيران للتدريب هي شركة سعودية، أُسست بهدف توفير حلول لتدريب الطيران بأقل التكاليف؛ ليصبح مجال دراسة الطيران في متناول كل مُحبٍّ وهاوٍ. وتملك الشركة أكاديمية أجنحة الطيران في جنوب إفريقيا، وكذلك شريكة في مدارس طيران أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.