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فستان قصير.. إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صورة)

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فستان قصير.. إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صورة) فستان قصير.. إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صورة)

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وصلت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت من فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، حيث ظهرت بإطلالة جريئة متردية فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود، مكشوفًا عند منطقة الصدر ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

رانيا يوسف

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان على رأسهم: يسرا، درة، أمينة خليل، داليا البحيري، جميلة عوض.

وكانت الفنانة رانيا يوسف أطلت بإطلالة كلاسيكية هادئة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أمس، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق بفتحة مكشوفة من على القدم.

المصرى اليوم

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