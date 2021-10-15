حالة الطقس السبت .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وشبورة ورياح

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا السبت، وتكون الأحوال الجوية غدًا قريبة إلي حالة الطقس اليوم الجمعة.

تتوقع الأرصاد أن يستمر طقس الغد حار على القاهرة الكبري والوجه البحري.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ويميل طقس السبت للحرارة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس لطيفة على شمال البلاد خلال ساعات الليل، بينما تكون معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة ، بينما تكون معتدلة فى البحر الأحمر والرياح شمالية غربية فى البحرين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المتجهة إلي القاهرة ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

تظل درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية وباقي مدن مصر مرتفعة مثل درجات الحرارة السائدة اليوم الجمعة على أن تنخفض بداية من يوم الأحد.

وتكون درجة الحرارة فى القاهرة السبت 34 درجة للعظمي، بينما تكون 21 درجة للصغري.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 29 درجة للعظمي، بينما تكون 20 درجة للصغري.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة فى أسوان 42 درجة للعظمي و26 للصغري.

تتراوح درجات الحرارة العظمي فى مصر بين 42 درجة فى أسوان وإدفو، و29 درجة فى العريش ورفح وبلطيم.

وتكون درجات الحرارة الصغري بين 26 درجة فى نويبع وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وإدفو وأبو سمبل، و17 درجة فى سيوة وكاترين.

وتستعرض المصري اليوم فيما يلي جدول درجات الحرارة السبت 16-10-2021 فى مصر.

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