«نادال»: لا أعرف متى سألعب مجددًا

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أكد لاعب التنس رافائيل نادال، بعد تكريمه من قِبَل بلدية سانت لورينس دى كارداسار بسبب المساعدات التى قدمها إزاء الفيضانات التى وقعت عام 2018، أنه لا يعلم موعد عودته إلى ملاعب التنس، كونه منخرطًا فى عملية التعافى من آلام قدمه اليسرى.

وقال «نادال»، الذى اضطر هذا العام إلى الانسحاب من أوليمبياد طوكيو والعديد من البطولات، بما فى ذلك بطولتا ويمبلدون وأمريكا المفتوحة للتنس: «أريد التعافى من الإصابة لاستعادة لياقتى».

وأجاب أسطورة التنس الإسبانى عن سؤال حول عملية تعافيه، موضحًا: «لا أعرف متى سألعب مجددًا، أعمل كثيرًا كل يوم، وأتبع خطة محددة مع خارطة طريق وأهداف واضحة للغاية».

وأضاف: «أعمل بجد كل يوم لمحاولة التعافى أولًا، وثانيًا عندما أتعافى أكون جاهزًا للعب مجددًا بكامل لياقتى». وتابع: «هناك أشياء لا تعتمد علىَّ، لكننى على ثقة من أن ما أقوم به سيعطى النتيجة التى نتوقعها».

وتطرق «نادال» إلى موقف «مايوركا» فى الليجا بقوله: «إنها بداية جيدة للموسم. بدأ بشكل جيد، ثم خسر 3 مباريات أمام أتلتيك بيلباو وريال مدريد وأوساسونا، وفاز للتو على ليفانتى. نحن واثقون من أن متوسط النقاط (11 نقطة)، والحماس يستمر فى التحسن».