"الأرياني": ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في مديرية العبدية

★ ★ ★ ★ ★

بعد حصار مطبق منذ شهر وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ والهاون

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل فرض حصار مطبق على مديرية العبدية منذ نحو شهر، فضلاً عن قصفها بالصواريخ الباليستية.

وتفصيلاً، قال الأرياني في تغريدة له: "تواصل مليشيا الحوثي التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر".

وأضاف "المصادر المحلية تؤكد ارتفاع موجة النزوح الداخلي من مناطق (الشيب والحجلة وثمدة والمذود والعر) جنوب وجنوب شرق مديرية العبدية، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف ممنهج ومتعمد من مليشيا الحوثي الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وتابع "نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض المليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان".

وتابع "نستغرب وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مديرية العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للمليشيا للاستمرار في القتل والحصار والتجويع والتنكيل بالمدنيين".