نفدت التذاكر.. "آل الشيخ" بعد دقائق من إعلانه مسيرة موسم الرياض: "لهالدرجة مشتاقين؟!"

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وصفها بـ"ليلة تتعدى الخيال وأول حفلة عالمية بمشاركة النجم بيتبول".. 100 ألف حجز!

ما إن أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر" رابط تذاكر حفل مسيرة افتتاح ‫#موسم_الرياض 2021 يوم 20 أكتوبر حتى نفدت التذاكر خلال دقائق معدودة.

وعلَّق "آل الشيخ" قائلاً: "تعدى الحجز الـ١٠٠ ألف في دقائق.. (لهالدرجة مشتاقين للحياة الطبيعية)".

ووصف "آل الشيخ" حفل افتتاح موسم الرياض بالمسيرة بـ"ليلة تتعدى الخيال، وأول حفلة عالمية بمشاركة النجم العالمي بيتبول".

وتتضمن مسيرة موسم الرياض، التي ستكون أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، أكثر من 1,500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، وعرض دبابات هارلي، والألعاب النارية، ومفاجآت كثيرة. وسيُخصَّص للحضور مدرج لمشاهدة المسيرة كاملة من أماكنهم، وسيتم توفير أكثر من 2,760 "درون".

كما شدَّد "آل الشيخ" على الالتزام بتنفيذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة من الجهات المختصة في ‫#موسم_الرياض، و"بتعاونكم رجعنا".