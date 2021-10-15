«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة مع مضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين، بالمحلة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



ويسعى «أهلي ٢٠٠٦» في مباراة اليوم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الجمهورية والتتويج بها للموسم الثاني علي التوالي.

وكان أهلي ٢٠٠٦ قد افتتح مشواره في بطولة الجمهورية بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وافتتح يوسف السيد أهداف «أهلي ٢٠٠٦» برأسية في الدقيقة الثامنة، وأضاف بنفسه الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة ١٨، وجاء الهدف الثالث بمهارة رائعة من حسام عادل الذي راوغ أكثر من لاعب وسدد في مرمى الضيوف في الدقيقة ٣٥، قبل أن يسجل الشرقية للدخان هدفاً بتسديدة أرضية قبل نهاية الشوط الأول.



ويمتلك «أهلي ٢٠٠٦» في رصيده ٣ نقاط، وسجل ٣ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه، ويأمل في الوصول للنقطة السادسة، خلال مباراته اليوم أمام المحلة.



ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠٦» كل من سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.