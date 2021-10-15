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بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة البيض

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بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة البيض

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سجلت الدواجن خلال الشهر الجاري، نحو 29 جنيها بأرض المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 34 و36 جنيها، بينما بيض المائدة ما بين 47.5 و48.5 جنيها بالمزارع ويصل إلى 60 جنيها للمستهلك.

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة السعرية الكبير الذي شهدتها الأسواق خلال الفترة القليلة يرجعة البعض للعرض والطلب، بينما أري أنه لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار، حيث أن السعر العادل للبيع بالمزارع ما بين 23 و25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد لــ «المصري اليوم»، أن تلك الزيادات السعرية سوف تتسبب في عزوف المربين والمزارع عن دورة التربية بالثروة الداجنة وهي 45 يوما، مطالبا تدخل الجهات الرقابية للحد من الزيادة السعرية وضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية داخل الأسواق.

وتابع، إن البعض يرجع ارتفاع الدواجن الفترة الحالية إلى زيادة أسعار العلف، حيث وصل سعر الشيكارة إلى 8200 جنيه ارض مصنع وتبلغ 8500 إلى المزارع وكل ذلك يعود على تكلفة السلعة الرئيسية وهي الدواجن.

وأضاف أن سعر الكتكوت عمر يوم واحد وصل خلال الأيام الحالية من 7 جنيهات إلى 14 جنيه، بالاضافة للتحصينات التي تساهم في زيادة سعر الانتاج وعدم توافر التحصينات بالنسبة لمزارع الدجاج ادى إلى نفوق الكثير منها وبالتالى نقص كبير في المعروض مقارنة بالطلب.

وأوضح أن طبق البيض بالأسواق المصرية وصل نحو 60 جنيها، ومع فتح باب التصدير أصبح سعره أعلي من ذلك، بالإضافة لقلة الإنتاج، فكل ذلك المسببات ساهمت في ارتفاع ملحوظ وشديد بالدواجن والبيض لافتا إلى انه يتم شراء الدواجن اليوم بسعر التصدير وكل ذلك يقع على عاتق المستهلك بالنهاية.

المصرى اليوم

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