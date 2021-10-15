بعثة الأهلي تنتهي من إجراء المسحة الطبية بالنيجر

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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها، في «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

وكانت بعثة الأهلي قد خضعت لمسحة طبية يوم الأربعاء الماضي قبل السفر إلى النيجر وجاءت نتيجتها سلبية.

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى مطار ديوري هاماني بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الحرس الوطني في مباراة الغد؛ حتى تكون ضربة البداية قوية للفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر لن تكون سهلة كما يتصور البعض، لكنها تتطلب تركيزا ومجهودا كبيرا من جميع اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها الجميع قبل مباراة العودة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني عكف على دراسة المنافس خلال الأيام الماضية؛ للاطلاع على نقاط القوة والضعف في صفوفه واختيار الطريقة الأمثل لمواجهته خلال المباراة.