السبت .. انطلاق مباريات الأسبوع الثالث لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق عصر السبت، مباريات الأسبوع الثالث لـ دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ «دوري المظاليم» حيث يلتقي نادي أسوان مع نادي البداري، ونادي قنا مع نادي تليفونات بني سويف، ونادي ديروط مع الألومنيوم، ونادي ملوي مع نادي كيما أسوان، ونادي بترول أسيوط مع نادي الإعلاميين، ونادي بني سويف مع نادي سوهاج، ومركز شباب طامية مع نادي المنيا، ونادي محافظة الفيوم، مع نادي المدينة المنورة.

ويتصدر المجموعة نادي المنيا برصيد 6 نقاط، والألومنيوم في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبني سويف في المركز الثاني أيضا برصيد 4 نقاط، وأسوان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولى.