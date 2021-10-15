فيفا يساعد في إجلاء لاعبي كرة قدم من أفغانستان

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نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد مفاوضات معقدة وبدعم من دولة قطر في إجلاء ما يقرب من 100 فرد من أسرة كرة القدم الأفغانية بمن فيهم بعض اللاعبات.

ويتوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخالص الشكر لحكومة دولة قطر جراء الدعم الذي قدمته لتسهيل المباحثات لضمان المرور الآمن لهؤلاء الأشخاص، الذين اعتبروا معرضين لأعلى المخاطر، ليستقلوا رحلة الخطوط الجوية القطرية من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

كانت قيادات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد بدأت عن كثب التنسيق مع حكومة دولة قطر منذ أغسطس الماضي لإجلاء هذه المجموعة وستواصل العمل الجاد فيما يخص الإجلاء الآمن لمزيد من أعضاء الأسرة الرياضية في المستقبل.