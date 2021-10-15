مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 16-10-2021

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يبحث العديد من مشجعي كرة القدم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتى تقام على ملعب كينج باور ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 على ملعب كينج باور

مانشستر يونايتد تعثر فى المباراة الأخيرة ضد إيفرتون أما ليستر سيتي يريد التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ما هو توقيت مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس بين سبورت تملك حقوق بث الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية وستنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium .

دافيد دي خيا

لوك شاو – إريك بايلي – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساك

بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديش – جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

كاسبر شمايكل

بيرتراند – فيسترجارد - شالار سوينشو – كاستانيي

ويليفيرد نديدي - يوري تيليمانس - بوبكاري سوماري.

هارفي بارنز - لوكمان - جيمي فاردي