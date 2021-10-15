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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا بفندق الإقامة تحت إشراف المستشفى القبطي، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم على ملعب نيايو الوطني الذي يستضيف مباراة توسكر الكيني، على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.