أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مسحة طبية لبعثة في كينيا قبل مواجهة توسكر

Print
مسحة طبية لبعثة الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر مسحة طبية لبعثة في كينيا قبل مواجهة توسكر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن بفندق الإقامة تحت إشراف المستشفى القبطي، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم على ملعب نيايو الوطني الذي يستضيف مباراة توسكر الكيني، على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية