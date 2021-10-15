أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الحرس الوطني السبت

Print
محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الحرس الوطني السبت محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الحرس الوطني السبت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة فنية للاعبين اليوم في النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد السبت « الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا»
ومن المقرر أن تشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني وطريقة أدائه، مع عرض لقطات مجمعة لبعض مبارياته، خاصة مباراتيه أمام بطل بوروندي في دور الـ64 لدوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بالنيجر بالتعادل الإيجابي1ـ1، قبل أن يفوز الحرس الوطني خارج أرضه بهدف نظيف في مباراة العودة ويتأهل لمواجهة الأهلي.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني١٩ لاعبا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر