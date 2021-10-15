أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في دار السلام قبل مواجهة «عزام»

Print
بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في دار السلام قبل مواجهة «عزام» بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في دار السلام قبل مواجهة «عزام»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة دار السلام العديمة التنزانية في إطار استعداداتها لبدء المشوار القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا في الثانية ظهر السبت على عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تتحرك البعثة بعد قليل متوجهة نحو ملعب نادي عزام لأداء المران الأخير والرئيسي استعدادا لمباراة الغد الهامة في بداية المشوار القاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر