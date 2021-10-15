بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في دار السلام قبل مواجهة «عزام»

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أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة دار السلام العديمة التنزانية في إطار استعداداتها لبدء المشوار القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا في الثانية ظهر السبت على عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تتحرك البعثة بعد قليل متوجهة نحو ملعب نادي عزام لأداء المران الأخير والرئيسي استعدادا لمباراة الغد الهامة في بداية المشوار القاري.