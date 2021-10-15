أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

Print
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا القنوات الناقلة لمباراة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه نادي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توسكر بطل كينيا في المباراة التي تجمع الفريقين ظهر السبت 16-10-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

ينطلق لقاء الزمالك ضد توسكر الكيني في الساعة الثانية ظهر السبت بتوقيت القاهرة - , الثالثة بتوقيت - مكة المكرمة , الرابعة بتوقيت الإمارات - دبي

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

جانب من تدريبات الزمالك - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية