عدد خاص من مجلة المسرح عن صلاح عبد الصبور

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في إطار احتفاء وزارة الثقافة بمرور ٤٠ عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، صدر العدد الرابع والعشرون من مجلة المسرح- الإصدار السادس (عدد خاص عن رائد المسرح الشعري صلاح عبدالصبور)، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق.

يضم هذا العدد الخاص: شهادات ودراسات مهمة حول أعمال صلاح عبدالصبور المسرحية، حيث يوثق أحمد عجيبة شهادة للمخرج سمير العصفوري حول عرض مسرحية مأساة الحلاج لأول مرة من خلال فريق تمثيل جامعة الأزهر؛ ودور الفنان الكبير محمود مرسي في إدراج النص للعرض لأول مرة من خلال مسارح الدولة؛ وكواليس إطلاق اسم صلاح عبدالصبور على قاعة العرض في مسرح الطليعة، ويرسم الدكتور أسامة أبوطالب بالكلمات بورتريه للشاعر والإنسان والفنان والمثقف وشهادة عن ليلته الأخيرة قبل رحيله، ويكشف الدكتور سيد على إسماعيل عن بعض الوثائق والمخاطابات الرسمية داخل الرقابة قبل التصريح بعرض مسرحياته أثناء وقبل عرض مسرحيتي «مسافر ليل» و«الأميرة تنتظر».

ويكشف عن دور رئيس الرقابة الأسبق حمدي سرور والناقد محسن مصيلحي أثناء عمله في الرقابة للدفاع عن أهمية عرض المسرحيات جماهيريا، ويكتب الدكتور مصطفى رياض عن مؤلفات صلاح عبدالصبور بين التراث القديم والجديد، ويكتب سيد الخمار عن المسرح الشعري قبل وبعد عبدالصبور، ويكتب محمد السيد عيد عن الشخصيات النسائية المقهورة في أعماله، وتكتب إيريني سمير عن الشخصية المحورية التي تنفرد بالبطولة والتأثير السلبي وتقود بقية شخصيات النص نحو الشقاء والألم، ويكتب أحمد عبدالرازق أبوالعلا عن الحلاج ضحية العذاب التراجيدي، وتحت عنوان «الحلاج مندوب المعاناة» يكتب الدكتور أسامة أبوطالب، ومن خلال الحلاج يكتب الدكتور محمود شلبي عن معضلة المثقف، وتوثق رنا رأفت العروض التي قدمتها الثقافة الجماهيرية لنصوص صلاح عبدالصبور من خلال رؤية المخرجين الذين قدموا هذه الأعمال.

ويكتب عبدالغني داود عن الأداء السياسي في مسرحياته، وتقدم الدكتورة وفاء كمالو قراءة نقدية لكتاب فؤاد دوارة حول المسرح الشعري لصلاح عبدالصبور، ويكتب أحمد هاشم عن ملامح البطل المثقف في مؤلفاته، ويعقد الدكتور حسن مجدي مقارنة بين الفيلسوف مارتن هيديجر والشاعر صلاح عبدالصبور، وتحت عنوان «مأساة الإنسان في دراما عبثية» يكتب الدكتور رضا عطية عن مسرحية «مسافر ليل»، وينشر الدكتور عمرو دوارة مونودراما «أجنحة الأقوال» التي عرضت عام ٢٠٠٨ عن نص «ليلى والمجنون».