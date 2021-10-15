أخبار عاجلة

"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات -
لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل) -
«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية -
مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يشكر سفارة كينيا.. والمندوه: نواجه توسكر بروح البطل

Print
الزمالك يشكر سفارة كينيا.. والمندوه: نواجه توسكر بروح البطل يشكر سفارة كينيا.. والمندوه: نواجه توسكر بروح البطل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي أنه اطمأن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة اللاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني غدًا السبت ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن ردود المدرب جاءت إيجابية جدا.

وأضاف المندوه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه تحدث مع كارتيرون عن دعوة السفير خالد الأبيض لبعثة الفريق لمأدبة عشاء، وتم الاتفاق على أن يكون موعدها غدا السبت عقب المباراة بدلا من الجمعة كي يركز الفريق في المباراة.

ويستعد الفريق للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشاد المندوه بمجهودات السفير وجميع أفراد السفارة ومتابعتهم للبعثة باستمرار، وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على أن الزمالك مطالب باحترام توسكر الكيني قبل مباراة الفريقين، وأضاف أن لاعبي الزمالك يجب أن يستعيدوا روح البطل التي ختم الفريق بها الدوري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، مشيرا إلى أن غياب الجمهور عن اللقاء لن يؤثر على الزمالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

كريم حسن شحاتة: هناك مشاكل بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

كريم حسن شحاتة: هناك مشاكل بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

محمد صلاح: «مسؤولون بالزمالك علاقاتهم باللاعبين سيئة.. وإدارة الأهلي بها مشاكل»

محمد صلاح: «مسؤولون بالزمالك علاقاتهم باللاعبين سيئة.. وإدارة الأهلي بها مشاكل»

محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد الزمالك»

محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد الزمالك»