رئيس الوزراء اليمني: تحقيق السلام في اليمن مرتبط بعوامل داخلية وخارجية.. والمبعوث الأمريكي ليس ساحرًا

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قال الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن: كل ما نريده الآن هو أن يكون هناك موقف واضح من الجميع فيما يتعلق بتشخيص الملف اليمني، لأن تضارب الموقف حول اليمن يعقد الأزمة ويدفع لاستخدامها ككارت مساومة

وأضاف الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن المواقف الدولية حول اليمن تسير في خط متوازي، منوهًا بأن أي تعقيد دولي أو إقليمي حول الملف اليمني غير محتمل.

وأوضح أنه من المبكر أن نحكم على نهج المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، لأن كل مبعوث له طريقته الخاصة، ونحن داعمين للمبعوث في أنه يلتقي ويحدد المسار كيف يمكن الضغط على الحوثيين بشكل أو بآخر، وتحديد المسارات لبناء عملية السلام وفق مرجعية وأسس معينة.

ولفت إلى أن عملية السلام تحتاج إلى أبعاد داخلية وخارجية، ولا نريد أن نحمل المبعوث الأمريكي ذلك لأنه ليس ساحرًا، ما لم تتوفر ظروف داخلية وخارجية تهيئتًا لذلك، وهناك معطيات داخلية وخارجية لابد في الأساس أن يتم العمل عليها.

ونوه بأن أي خطوات من الأشقاء العرب في عمان أو غيرها لدعم المسارات التفاوضية ومساعدة أبناء اليمن مرحب بها، لافتًا إلى أن الجلوس على طاولة واحدة هو الأساس في حل المشكلات، وإذا العمانيين ساعدوا في ذلك يكون عملًا إيجابيًا، كما أشار إلى أن الحوثيون يسيطرون سيطرة وهمية على الدولار في بعض المناطق، وهناك تضخم في سعر الدولار باليمن، وهذا الأمر جزء منه استعراضي وجزء منه للسيطرة.