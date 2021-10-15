أخبار عاجلة

"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات -
لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل) -
«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية -
مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء اليمني: تحقيق السلام في اليمن مرتبط بعوامل داخلية وخارجية.. والمبعوث الأمريكي ليس ساحرًا

Print
رئيس الوزراء اليمني: تحقيق السلام في اليمن مرتبط بعوامل داخلية وخارجية.. والمبعوث الأمريكي ليس ساحرًا رئيس الوزراء اليمني: تحقيق السلام في اليمن مرتبط بعوامل داخلية وخارجية.. والمبعوث الأمريكي ليس ساحرًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن: كل ما نريده الآن هو أن يكون هناك موقف واضح من الجميع فيما يتعلق بتشخيص الملف اليمني، لأن تضارب الموقف حول اليمن يعقد الأزمة ويدفع لاستخدامها ككارت مساومة

وأضاف الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن المواقف الدولية حول اليمن تسير في خط متوازي، منوهًا بأن أي تعقيد دولي أو إقليمي حول الملف اليمني غير محتمل.

وأوضح أنه من المبكر أن نحكم على نهج المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، لأن كل مبعوث له طريقته الخاصة، ونحن داعمين للمبعوث في أنه يلتقي ويحدد المسار كيف يمكن الضغط على الحوثيين بشكل أو بآخر، وتحديد المسارات لبناء عملية السلام وفق مرجعية وأسس معينة.

ولفت إلى أن عملية السلام تحتاج إلى أبعاد داخلية وخارجية، ولا نريد أن نحمل المبعوث الأمريكي ذلك لأنه ليس ساحرًا، ما لم تتوفر ظروف داخلية وخارجية تهيئتًا لذلك، وهناك معطيات داخلية وخارجية لابد في الأساس أن يتم العمل عليها.

ونوه بأن أي خطوات من الأشقاء العرب في عمان أو غيرها لدعم المسارات التفاوضية ومساعدة أبناء اليمن مرحب بها، لافتًا إلى أن الجلوس على طاولة واحدة هو الأساس في حل المشكلات، وإذا العمانيين ساعدوا في ذلك يكون عملًا إيجابيًا، كما أشار إلى أن الحوثيون يسيطرون سيطرة وهمية على الدولار في بعض المناطق، وهناك تضخم في باليمن، وهذا الأمر جزء منه استعراضي وجزء منه للسيطرة.

المصرى اليوم