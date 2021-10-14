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قائد المنطقة الشمالية يقلد العميدين الركن "العوفي" و"اللافي" رتبتيهما الجديدتين

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قائد المنطقة الشمالية يقلد العميدين الركن

قلد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن "صالح بن أحمد الزهراني" في قيادة المنطقة الشمالية، ومساعد قائد المنطقة اللواء الركن "خالد عبدالعزيز الشهراني"، صباح أمس، العميد الركن "سعيد بن سعدي العوفي"، رتبته الجديدة. وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "العوفي" لرتبة عميد ركن.

وهنأ قائد المنطقة الشمالية ومساعده، العميد "العوفي"، بتلك المناسبة، مؤكدين أن تلك الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن، فيما عبّر العميد "العوفي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.

كما قلّد قائد المنطقة الشمالية ومساعده، صباح أمس، العميد الركن "سلمان بن علي اللافي" رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "اللافي" لرتبة عميد ركن.

وهنأ قائد المنطقة الشمالية ومساعده، العميد "اللافي" بتلك المناسبة، مؤكدين أن الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن، فيما عبّر العميد "اللافي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.

قائد المنطقة الشمالية يقلد العميدين الركن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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