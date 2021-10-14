في النعيرية.. مبادرة لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم

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تخصيص فرق طبية لزيارتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم

أطلق مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – مبادرة "الثانية تجيك" والتي تهدف إلى إعطاء لقاح فيروس كورونا للمستفيدين في منازلهم.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم وإعطائهم لقاح فيروس كورونا في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات.

ولفت إلى تخصيص فرق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح، وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز لقاحات فيروس كورونا لإعطائهم اللقاح حسب مواعيد مسجلة بتطبيق " صحتي وتوكلنا " وفقاً لآلية دقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن مستشفى النعيرية العام قام بإطلاق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسعياً للحد من انتشار فايروس كورونا كان من أهمها مبادرة "خليك بالبيت ودواءك يجيك" والتي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم للمستشفى.

كما شملت المبادرة توصيل الدواء للمرضى الذين لم يستطيعوا مراجعة المستشفيات المركزية والتخصصية لاستلام أدويتهم بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة بمنع التنقل بين المناطق، إلى جانب مبادرة "استشر طبيبك" والتي تهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية فترة منع التجول من خلال خمسة تخصصات هي قسم الأطفال والباطنية والنساء والولادة والعظام والمسالك البولية، وخصصت لهم أرقاماً للاتصال يمكن للمستفيد الاتصال المباشر أو إرسال رسالة عبر تطبيق (الواتساب) للتخصص الذي يرغب استشارته.

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