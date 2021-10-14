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محافظ البحر الأحمر في افتتاح مهرجان الجونة ينعى أنسي ساويرس

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محافظ البحر الأحمر في افتتاح مهرجان الجونة ينعى أنسي ساويرس محافظ البحر الأحمر في افتتاح مهرجان الجونة ينعى أنسي ساويرس

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نعى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر أنسى ساويرس والد نجيب وسميح ساويرس مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي. كما توجه، بتحية تقدير برجال الحماية المدنية وأفراد الأمن وكافة العاملين بشركة اوراسكوم، لاحتواء حريق الأمس.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر، ويطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها.

وتشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، والمعروفة بأدوارها في أعمال مثل «حجر جهنم» و«هذا المساء» و«أهو ده اللي صار»وهي من المهتمين بأمور البيئة وسبق أن مثلت في مسابقة «ميس إيرث» وحصلت على المرتبة الرابعة عالميًا. إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ الذي بدأ مسيرته المهنية من خلال كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «الحارس: أسطورة عمر الخيام»، كما تضم اللجنة رنا نجار الصحفية بجريدة الشرق، والتي عملت قبل ذلك بوكالة رويترز العالمية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.

وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى في أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التي كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده، لكن تصريحات المسئولين في مهرجان الجونة السينمائي 2021 أكدت أن الأضرار طفيفة.

المصرى اليوم

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