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أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي

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أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي

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جذب الفنان أحمد داود الانتباه على السجادة الحمراء ببدلة مميزة خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، البدلة من تصميم Orange Square، حاتم حافظ، وستايلست إنجي نكلاوي..وظهر داوود بصحبة زوجته الفنانة علا رشدي.

وحرص الثنائي على ارتداء اللون الأبيض ليميز إطلالتهما.

ويشهد داود في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر إطلاق مسلسله«بالتقسيط المريح»، والذي يتعاون من خلاله مع النجمة نيللي كريم بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل سجن النسا، كما ينتظر عرض فيلم«يوم 13» والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وبجانب فيلم «يوم 13»، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

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