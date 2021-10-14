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«ضحكتها مبتهزرش».. يسرا تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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«ضحكتها مبتهزرش».. يسرا تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي «ضحكتها مبتهزرش».. يسرا تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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تألقت النجمة يسرا بفستان من الأزرق الفاتح «البيبي بلو» على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يجري افتتاحه الآن ونالت يسرا تعليقات إيجابية من جمهورها على إطلالتها بالمهرجان خاصة مع ضحكاتها المتتالية أمام الكاميرات.

وهو مادفع متابعي المهرجان للتعليق على تغير إطلالة يسرا لتعود لها الابتسامات بعدما بدت متجهمة قليلا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان أمس.

وشاركت يسرا عضو اللجنة الاستشارية المهرجان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بعدما حضرت المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة للمهرجان، أمس، بحضور سميح ساويرس، راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، وبشرى، رئيس عمليات المهرجان، انتشال التميمي، مدير المهرجان.

وأكد «نجيب» عدم وجود أية مشاكل بين أعضاء المهرجان، وأن مهرجان الجونة موعود دائمًا بانتشار مثل هذه الشائعات، لكنها لا أساس لها من الصحة، وبخصوص خلاف الفنانة يسرا مع انتشال التميمي فأنا شهادتي فيه أن انتشال لا يقصد أي شيء ويقدر يسرا جدًا، وأن تصريحه بأحد الحوارات غير مقصود منه شيء، ويسرا بالنسبة لنا قامة وقيمة كبيرة نقدرها ونحترمها جدًا.

من جانبه، قام انتشال التميمي بتقديم اعتذار رسمي ليسرا أمام كل الحضور، وقام بتقبيلها أمام الجميع معلنًا زوال الخلاف وسوء الفهم بينهما.

المصرى اليوم

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