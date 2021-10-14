أخبار عاجلة

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 -
بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي -
أوقاف شمال سيناء تتابع ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد -
بث مباشر من مسقط رأس ضحايا حادث الدائري الأوسطي -
تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع لمستخدميه.. تعرف على ميزة «واتساب» الجديدة -
إطلاق مسابقة أجمل كلية بين كليات جامعة الأقصر -
تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا -
«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا -
حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو) -
«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تنهي التحضيرات الختامية .. صور

Print
اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تنهي التحضيرات الختامية .. صور اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تنهي التحضيرات الختامية .. صور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين العربي والدولي، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في خلال الفترة من 12 وحتى 28 نوفمبر المقبل.

وشهد الاجتماع حضور كل من المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات، والكابتن جمال فاعوري النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للدراجات ورئيس الاتحاد الاردني للدراجات، وسالم الشحي المدير التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، بجانب عدد من مسئولي اللجان المنظمة ومسئولي الاتحاد المصري للدراجات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة، والترتيبات الاخيرة، ومنها حجز أماكن إقامة وفود الدول والحكام المنتظر مشاركتهم بالبطولة، والتي ستضم منافساتها ٤ أنواع من السباقات هي بطولة الطريق وتتضمن سباقات اضافية (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وبطولة المضمار، وبطولة الدراجة الجبلية MTB، وبطولة الBMX.

واكد الدكتور وجية عزام رئيس اللجنة المنظمة ان الاتحاد العربي البطولة العربية برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي يعطي اهمية كبيرة للبطولة خاصة بعد استضافتها بالقاهرة لتكون بالشكل اللائق وجهود الاتحاد العربي للدراجات في خدمة اللعبة والنهوض بها في الدول العربية الشقيقة لوضعها بشكل لائق على خريطة لعبة الدراجات العالمية.

واضاف الدكتور وجية عزام ان الاجتماع التحضيري للبطولة العربية كان مثمر ومفيد للانتهاء من كافة العملية التنظيمة خاصة ان البطولة باقي عليها اقل من شهر، ولابد من متابعة كافة الاستعدادات لظهور البطولة بشكل رائع تنظيما وفنيا.

ومن جانبه اكد المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي ان مصر البلد الثاني لكل الاشقاء العربية، وكان الاتحاد العربي سعيد بتنظيم هذه البطولة في مصر في ظل حالة الاستقرار والامن والاذدهار التي تعيشها مصر تحت ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح .

واضاف الحوسني ان نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم للدراجات الشهر الماضي كان رائعا ومبهرا وكان فخر لكل العرب، وكان التنظيم الرائع مثار اهتمام العالم كله واسعد الاتحاد العربي، واعطي ثقة كبيرة لان تكون البطولة العربية على نفس المستوي التنظيم في مصر الشيقيق الاكبر بلد العراقة والاصالة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر