البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة تجاه جازان

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أكدت وقوفها مع السعودية لتأمين أمنها واستقرارها

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة