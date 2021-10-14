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واصلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس، 14 أكتوبر 2021، ارتفاعها لليوم الثانى بسبب بيانات اقتصادية سلبية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا في البورصة بقيم كبيرة تصل إلى 2% ، بسبب تزايد المخاوف من التضخم في أكبر اقتصاديات العالم، كما واصل سعر الذهب في مصر في استجابة للارتفاع العالمى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 782 جنيها.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطًا من 894 إلى 896 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 782 إلى 784 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 670 إلى 672 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6256 إلى 6272 جنيهًا.

واصلت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم، ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى، عقب صدور عدة بيانات اقتصادية زادت من مخاوف التضخم الركودى في الاقتصاد الأمريكى، وتخطى سعر الذهب خلال اليوم حاجز 1800 دولارا للأوقية، لأول مرة من عدة طويلة، وتمت العقود الآجلة للذهب عند 1798.95 دولارا للأوقية.

واصلت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، الارتفاع فى نهاية التداول، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 794.78 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,796.76 $.

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