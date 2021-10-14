الهلال من دون "الشهراني" أمام "بيرسبوليس" الإيراني .. و"جارديم" يجتمع باللاعبين

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عقد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي "ليوناردو جارديم" قبيل بداية المران، اليوم الخميس، اجتماعًا فنيًا باللاعبين، تحدث من خلاله عن المواجهة المرتقبة أمام "بيرسبوليس الإيراني" السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021م.

وفرض الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وخضع اللاعب ياسر الشهراني" لجلسة علاجية في "عيادة مستشفى المملكة الطبية" بمقر النادي، وبالتالي خرج اللاعب من خيارات مدرب الفريق في مواجهة بيرسبوليس الإيراني.

الهلال دوري أبطال آسيا