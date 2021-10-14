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مادورو يطالب العاهل الإسباني بالاعتراف بجرائم الغزو الإسباني لأمريكا

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مادورو يطالب العاهل الإسباني بالاعتراف بجرائم الغزو الإسباني لأمريكا مادورو يطالب العاهل الإسباني بالاعتراف بجرائم الغزو الإسباني لأمريكا

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وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة إلى العاهل الإسباني فيليبي السادس، مطالبا إياه بالاعتراف بالجرائم وإبادة الشعوب الأصلية التي ارتكبت أثناء الغزو الإسباني لأمريكا.

وقال مادورو في رسالته، التي نشرها على «تويتر» يوم الخميس: «إذا أردنا المصالحة بالفعل، لنسترشد بمبادئ الأخوة بين القوميات والثقافات المتعددة التي تربط بينها أواصر الروح والدم».

وتابع: «نصر على أن ذلك يجب أن يحدث من خلال الاعتراف بالحقيقة التاريخية وتسليط الضوء على هذه العقدة الظالمة التي تجمع وتفصل بيننا».

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن احتجاجه على استمرار الاحتفالات بمناسبة ذكرى اكتشاف أمريكا من قبل كريستوفر كولومبوس في 1492، الذي وصفه «بواحدة من عمليات الغزو الأكثر دموية» في التاريخ.

وكان الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد صرح قبل أيام بالمناسبة ذاتها، بأنه طالب إسبانيا مرارا بالاعتذار عن إبادة الشعوب الأصلية من قبل المستعمرين الإسبان، لكن طلبه بقى بدون رد.

المصرى اليوم

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