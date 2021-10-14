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ختام دورة النيابة الادارية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني

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ختام دورة النيابة الادارية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ختام دورة النيابة الادارية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني

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إختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية بحضور المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس عمرو محفوظ- الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي شارك فيها ٥٠ عضواً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
جاءت هذه الدورة التي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على مدار يومي ١٣ و١٤ أكتوبر الجاري.
وقد شارك في إلقاء المحاضرات نخبة من المحاضرين شملت:
المستشار الدكتور / محمد رامي- مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية
الأستاذ / أحمد عبدالغني- مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
المستشار الدكتور محمد عادل على عبدالسلام- مستشار بهيئة قضايا الدولة
الدكتور وليد دياب- مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
المهندس مرتضى الديب- مدير وحدة الفحص الفني- بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية
الأستاذ الدكتور حسام لطفي- أستاذ القانون المدني- كلية الحقوق- جامعة بني سويف
الدكتور محمد الجندي- الخبير في الجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة وخبير النيابة العامة في التحول الرقمي ومدير برنامج ماجستير الجرائم الإلكترونية في الجامعة البريطانية.
وفي الختام ​​وجه المستشار عزت أبوزيد رئيس الهيئة، الشكر للمهندس عمرو محفوظ، والمحاضرين والحضور، أكد فيها على أهمية عقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات وبالخصوص ما يتعلق بالتحول الرقمي والرقمنة التي تعد حجر أساس في نهضة الجديدة .
ومن جانبه وجه المهندس عمرو محفوظ- الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الشكر لسيادة المستشار / عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية ولخبراء مكتب حقوق الملكية الفكرية ولكافة الحضور، مؤكداً على الأهمية البالغة للتوعية والتدريب على كافة جوانب حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المصرى اليوم

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