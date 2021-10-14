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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية دعت روسيا خلال اجتماع مع نظيرها الروسي أليكسي أوفرتشوك اليوم الخميس إلى «عمل المزيد لضمان أمن الطاقة الأوروبي».

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات هائلة في أوروبا ومناطق أخرى هذا العام بسبب انخفاض المخزونات إلى مستوى دون المعتاد، وتراجع الإمدادات من روسيا وبداية الطقس البارد فضلا عن تعطيلات في البنية التحتية.

وناقش جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قضية الغاز مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، وقال إن الولايات المتحدة قلقة لعدم مواكبة المعروض للطلب المتنامي مع تعافي الاقتصادات من جائحة كوفيد-19.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تقلص إمدادات الطاقة كوسيلة للضغط، قال سوليفان «روسيا لها تاريخ من استخدام الطاقة كوسيلة للإكراه، كسلاح سياسي».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا إذا طلبت، رافضًا التلميح إلى أن موسكو تخفض الإمدادات لدوافع سياسية.