الديمقراطي الكردستاني«يدرس تحالفاته المستقبلية بعد فوزه ب ٣٥ مقعدا بالانتخابات العراقية

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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، مساء اليوم الخميس، أنه يدرس خطواته المستقبلية نحو التحالفات السياسية التي تصب في خدمة مواطني العراق بشكل عام وكردستان على وجه الخصوص.

وفي بيان للمكتب السياسي للحزب عقب الاجتماع برئاسة الزعيم مسعود بارزاني، أكد الحزب ضرورة الحفاظ على رؤية واقعية لحكم العراق على أسس الشراكة والتوافق والتوازن وتحقيق أهداف المكونات القومية والدينية وتطبيق الدستور وتوفير الحياة اللائقة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدر المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق كله، ويعتقد أن الحكم الاتحادي بحاجة إلى إعادة تنظيم عصري لكي يتمكن من أن يكون بمستوى رغبة وتطلعات جميع مكوناته ويعالج جميع المشكلات العالقة من منظور دستوري.

ونوه البيان إلى أن الالتزام بالدستور سيكون عاملاً للاستقرار والسلم الاجتماعي وخصوصا تطبيق المادة 140 وحسم جميع المشكلات التي لم تتم معالجتها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو هدف يستدعي وحدة الصف والتضامن الداخلي الكردستاني.

وهنأ الحزب جماهير كركوك وشنگال (سنجار) وخانقين ومخمور وزمار وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم على دعمهم الكبير للحزب الديمقراطي ومنح ثقتهم لمرشحيه.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب إن مقاعد الحزب بالبرلمان العراقي الجديد ارتفعت إلى ٣٥ مقعدا بعد فرز الأصوات، وأن الحزب بدأ التشاور مع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعة لتشكيل حكومة شراكة.

ولفت حبيب لاحتمالية قيام وفد خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة إلى بغداد، لإجراء المزيد من المباحثات حول تشكيل حكومة شراكة على أساس الدستور العراقي، وحلحلة الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.