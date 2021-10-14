أبو الغيط عن الوضع في سوريا: جميع الأطراف في حاجة لمراجعة مواقفها

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «جيير بيدرسون»، المبعوث الأممي لسوريا، بمقر الأمانة العامة اليوم، حيث عقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة تناولت تطورات الوضع في سوريا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول الأزمة السورية من مختلف أبعادها، حيث استمع أبوالغيط لعرضٍ مفصل قدمه المبعوث الأممي حول تطورات الوضع الميداني والإنساني في البلاد، مع التركيز على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم الحكومة والمعارضة السورية، ويُنتظر أن تُلتئم في 18 الشهر الجاري بجنيف.

ونقل المصدر عن أبوالغيط تأكيده خلال اللقاء ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع، مُشدداً على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأوضح أبوالغيط أن سوريا بلدٌ عربي لابد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية يُعقد الأزمة ويُطيل أمدها، ومُشدداً على أن مختلف الأطراف في حاجة إلى مراجعة مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة.