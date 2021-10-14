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أمريكا تطالب البرهان وحمدوك وقحت بالانخراط في حوار بدون شروط وتجنب سياسة حافة الهاوية

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أمريكا تطالب البرهان وحمدوك وقحت بالانخراط في حوار بدون شروط وتجنب سياسة حافة الهاوية أمريكا تطالب البرهان وحمدوك وقحت بالانخراط في حوار بدون شروط وتجنب سياسة حافة الهاوية

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أجرى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيف فيلتمان، محادثتين هاتفيتين مع رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية وتجنب سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، والعمل لحل الخلافات عبر الحوار دون شروط مسبقة.

و‏تحدث المبعوث الأمريكي إلى رئيس الوزراء في يوم 12 أكتوبر الجاري، ومع رئيس مجلس السيادة في 13 أكتوبر الجاري.

وشدد فيلتمان، على أهمية التزام مجلسي الوزراء والسيادة بالمرحلة الانتقالية ‏على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

وجدد التأكيد على أن جميع مكونات المرحلة الانتقالية، بمن في ذلك أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير ‏يجب أن يتجنبوا سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، والعمل بدلًا من ذلك معًا لحل أي مجالات خلافية من خلال الحوار بدون شروط مسبقة.

المصرى اليوم

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