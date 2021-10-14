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قافلة طبية لفحص 250 طفلا يتيما بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)

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قافلة طبية لفحص 250 طفلا يتيما بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور) قافلة طبية لفحص 250 طفلا يتيما بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)

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أطلقت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية للكشف على 250 طفل من دور الأيتام بالثغر، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية.

أقيم على هامش الفاعليات؛ معرض للأسر المنتجة احتفالية للأطفال ومسرح للعرائس.

كما شارك في القافلة الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالإسكندرية.

قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)
قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)
قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)
قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)
قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)
قافلة طبية لفحص 250 طفل يتيم بمعرض الأسر المنتجة في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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