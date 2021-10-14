أنجيلا ميركل: تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ «عمل شاق»

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توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن يكون تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري العالمي «عملا شاقا للغاية».

وقالت ميركل لدى تسلمها جائزة أوروبية في حفل أقيم في إسبانيا: «أتوقع أنه سيكون عملا شاقا للغاية لتبني هذا الاتفاق الأخضر»، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويوفر ما يسمى بالاتفاق الأوروبي الأخضر، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر العام الماضي، مخططا لخفض انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بنسبة 55 بالمئة خلال هذا العقد، على أن تصبح محايدة للكربون في الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة بحلول عام 2050.

وما تزال ميركل في منصبها بصفة مؤقتة، حتى يتم تشكيل حكومة ألمانية جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وأضافت ميركل للحاضرين في كاثيريس، حيث حصلت على جائزة كارلوس الخامس الأوروبية من ملك إسبانيا فيليب السادس: «لن أكون هناك بعد الآن، ولكن سأراقب عن كثب إلى أي مدى تذهب القدرة على تقديم تنازلات».

و دعت ميركل إلى تغيير كيفية التعامل مع قضايا المناخ.