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بعد منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء بـ«وياك»

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بعد منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء بـ«وياك» بعد منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء بـ«وياك»

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كشف مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن كليب جديد يحمل اسم «وياك» قام بطرحه عبر قناته على موقع يوتيوب ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الكليب مروجا له: «دلوقتي تقدرو تسمعو أغنية وياك على قناتي على يوتيوب».

كان حسن شاكوش سجل الأغنية وأنهى الإجراءات قبل قرار وقفه من نقابة الموسيقيين.

يذكر أن حسن شاكوش أوقف مؤخرا عن الغناء والحصول على تصاريح لإحياء الحفلات من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد خلافه وتفوهه بعبارات غير لائقة ضد المطرب رضا البحراوي في حفل مشترك بالساحل الشمالي قبل أسابيع.

وقدم شاكوش الأغنية الأعلى مشاهدة في الصيف الماضي «حبيبتي» التي شاركت معه بطولة الكليب الفنانة ياسمين رئيس، وتجاوزت 90 مليون مشاهدة.

المصرى اليوم

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