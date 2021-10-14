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أبرزهم دينيس جيمس وجورج فرح والدرة .. تعرف على ضيوف أولمبيا

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أبرزهم دينيس جيمس وجورج فرح والدرة .. تعرف على ضيوف أولمبيا مصر أبرزهم دينيس جيمس وجورج فرح والدرة .. تعرف على ضيوف أولمبيا

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في واحدة من مفاجآت فعالية أولمبيا التي ينظمها فريق كوسكواد خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن دينيس جيمس مدرب البطل العالمي بيج رامي، الفائز بلقب مستر اولمبيا للعام الثاني على التوالي، عن حضوره المهرجان الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ولن يكون بيج رامي ومدرب فقط اللذان سيحضران الفعالية الكبرى، فهناك أيضًا المدرب اللبناني الشهير جورج فرح مدرب دواين جونسون الشهير بـ«Rock The، ومدرب الأمريكي كاي جرين حامل لقب أرنولد كلاسيك وغيرهما من الأبطال المشهورين، كما تضم قائمة النجوم الذين سيحضرون فعالية أولمبيا مصر البطل العالمي محمود الدرة أحد أكثر أبطال العرب المحترفين في كمال الأجسام في السنوات الأخيرة وصاحب القاعدة الجماهيرية العريضة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات لاعبين من أكثر من 22 دولة سيشاركون في فعالية أولمبيا مصر للهواة، بخلاف اللاعبين الأجانب الذين يتنافسون في فعالية KO PRO للمحترفين، ولجنة الحكام الرئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وممثلي ومندوبي مستر أولمبيا، والضيوف الذين سيكونوا مفاجأة كبرى لعشاق كمال الأجسام.

وأعلن اسلام قرطام مؤسس كوسكواد أن نجوم الفريق بيج رامي ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني نجحوا في عمل دعاية جيدة لمصر خلال مشاركتهم في نسخة مستر أولمبيا الأخيرة، التي توج بها بيج رامي للعام الثاني على التوالي، موضحًا أن هناك عدد من نجوم اللعبة أبدوا رغبتهم في الحضور للمشاركة في KO PRO للمحترفين.

المصرى اليوم

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