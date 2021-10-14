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أطلقت جائزة مصرللتميزالحكومي الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات كافة وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة، وذلك تزامنًا مع إطلاق الحفل الختامي لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في 19 أكتوبرالجاري.

وقالت د.هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مصر للتميزالحكومي ٢٠٢٠ في دورتها الثانية خلال حفل توزيع الجوائزوالذي من المقررانعقاده الثلاثاء القادم.

واوضحت السعيد فى بيان صحفى – الخميس - أن عدد الفئات المرشحة للجائزة بلغ 19 فئة، مضيفة أن طلبات الترشح للجائزة بلغ أكثرمن 3000 طلب، واكدت أن المرحلة الحالية شهدت تحولًا إلكترونيًا بالكامل لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم بما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلًا من 39% في الدورة الأولى.

وتابعت : الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، مضيفه أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعاييرالجودة.

من جانبه قال م. خالد مصطفى ، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصرللتميزالحكومي إن إطلاق الخط الساخن للجائزة جاء في إطارحرص فريق عمل جائزة مصرللتميز الحكومي على توطيد سبل التواصل المباشربين الجائزة والأطراف المعنية وذلك في ضوء تحقيق أعلي معدلات رضا للمتعاملين ولتعميق ونشر ثقافة التميزبالجهازالاداري للدولة بما يتماشى مع اهداف الجائزة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف مصطفى إننا نسعى لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بمستويات الآداء سعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التميز الحكومي.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الجائزة تضم ست جوائز هي جائزة المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والخدمات الحكومية، والابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة القيادات المتميزة، والتميز الفردي.