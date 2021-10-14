أخبار عاجلة

كل اللى فى الميكروباص ماتوا.. تفاصيل حادث الطريق الدائرى الأوسطى -
فيلا كاملة من الخشب والقطعة تصل ل ١٠٠ ألف جنيه.. العسلة المصرية تتحدى المالديف -
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

Print
تهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

تفقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، المشروعات التحسينية التي يجري تنفيذها بمستشفى بني مالك العام، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدّد محافظ الداير على ضرورة إنجاز المشروعات التطويرية كما هو مخطط لها؛ حتى تحقق الهدف المرجوّ منها في تحقيق رضا الأهالي وتحسين تجربة المرضى.

واستمع محافظ الداير إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير أقسام التنويم.

واطلع على آخر المستجدات في مشروع مركز الكلى والمقر الإسعافي، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من هذه المشروعات للرقيّ بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه المشددة على الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في الجوانب كافة.

وعلى هامش الزيارة التفقدية دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة، المعرض التوعوي ضد سرطان الثدي، والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي لغسيل اليدين، وكرّم عددًا من منسوبي المستشفى لتميزهم.

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة

"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين