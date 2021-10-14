انتهاء تدريب 129 من المحافظات بمركز سقارة (صور)

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، استفاد منها 129 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن الدورات شملت، تصميم الجرافيك والإنفوجرافات، وتصميم الشبكات Network Design، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، وأخيرا دورة اللغة الانجليزية التي استمرت على مدار أسبوعين.

وأكد الوزير بحسب بيان، الخميس، أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مشيراً إلى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم، حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، وأيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها في تطوير الخدمات.

جانب من دورات مركز التنمية المحلية بسقارة

جانب من دورات مركز التنمية المحلية بسقارة

جانب من دورات مركز التنمية المحلية بسقارة

جانب من دورات مركز التنمية المحلية بسقارة

جانب من دورات مركز التنمية المحلية بسقارة