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خبير التكنولوجيا شهاب يوضح خطوات شراء أجهزة وقطع الكمبيوتر المستعملة

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خبير التكنولوجيا شهاب يوضح خطوات شراء أجهزة وقطع الكمبيوتر المستعملة خبير التكنولوجيا شهاب يوضح خطوات شراء أجهزة وقطع الكمبيوتر المستعملة

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قال خبير تكنولوجيا المعلومات محمود شهاب إنتشرت خلال الفترة الأخيرة عمليات النصب على العملاء عند شراء هاردوير الكمبيوتر المستعمل، حيث يتم تعديل بعض القطع سواء بوضع «استيكرز» مضاف إليه بيانات منتج مختلف، أو تقويتها لإمكانيات أعلى من قدرتها الحقيقة عن طريق برامج معينة

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه بمجرد استخدام القطعة والضغط عليها، يظهر العطل وتتوقف تماماً، أو تعمل بشكل غير مستقر، موضحاً أن هذه أبرز عمليات الاحتيال عند شراء أجهزة الكمبيوتر المستعملة أو الأجهزة الالكترونية بشكل عام بالإضافة طبعاً للقطع المستهلكة أو التي تم تصليحها من قبل ويتم بيعها على انها فرز اول وبحالة جيدة وذلك غير صحيح

وأضاف أنه عند اختيار قطع كمبيوتر مستعملة، فيجب البحث عبر الانترنت عن شكلها الأصلي، حتى لا تتعرض للنصب، كما أنه يجب إجراء الإختبارات اللازمة سواء بالمعاينة والنظر لحالة المنتج الخارجية، أو عن طريق سوفت وير من خلال متخصص

وأوضح محمود شهاب، أن أهم النصائح التي يجب إتباعها عند شراء أجهزة وقطع الكمبيوتر، هي إختيار مكان له سمعة جيدة، كما يجب أن يحصل العميل على فاتورة موضح فيها الجهاز الذي تم شراءه ورقم الموديل، بالإضافة إلى الضمان وتوضيح مدته في الفاتورة.

المصرى اليوم

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