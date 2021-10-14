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رساله غامضه من أجايي لإدارة الأهلي بعد أزمة قائمة الانتظار

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رساله غامضه من أجايي لإدارة الأهلي بعد أزمة قائمة الانتظار رساله غامضه من أجايي لإدارة الأهلي بعد أزمة قائمة الانتظار

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ابدي النيجيري جونيور أجايي استيائه من وضعه على قائمة الانتظار داخل النادى الاهلي.

ونشر جونيور أجايي صورة عبر خاصية ستوري «انستجرام» قال خلالها: «أحيانا الصمت أفضل طريقة لتثبت لأحدهم أنهم أساءوا فى حقك».

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مفاوضات مسؤولى الاهلي مع اللاعب للوصول إلى نقطه اتفاق بعدما طلب اللاعب الحصول على قيمه عقده كاملا فى اموسم المتبقي له مع القلعة الحمراء بناء على توصيات من وكيله بعد قرار النادى الاستغناء عنه ووضعه فى قائمة الانتظار.

ويصر أجاى على الحصول على قيمة الموسم المقبل كاملاً والتى تبلغ 850 الف دولار ألف دولار فى حين عرض الأهلى 400 ألف دولار لحل الأزمة.

أجاي ومحمود علاء - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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