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مران قوي لبيراميدز في تنزانيا استعدادا لمواجهة عزام في تنزانيا

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مران قوي لبيراميدز في تنزانيا استعدادا لمواجهة عزام في تنزانيا مران قوي لبيراميدز في تنزانيا استعدادا لمواجهة عزام في تنزانيا

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خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لبدء مشواره الأفريقي ومواجهة فريق عزام ظهر السبت.

وأقيم المران على ملعب نادي عزام والذي يستضيف المباراة حيث يؤدي بيراميدز تدريباته على الملعب خلال يومي الخميس والجمعة طبقا لتعليمات الكاف في ظل أن الملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام التنزاني في الثانية من ظهر السبت بملعب عزام في تنزانيا بذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

وجاء المران قويا من جانب المدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، حيث اشتمل التدريب على وحدات بدنية وأخرى خططية ووحدات خاصة لتحفيظ اللاعبين مهامهم في اللقاء المقبل.

المصرى اليوم

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